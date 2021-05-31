После сообщений о смерти внука Филимонова полиция начала расследование трагедии во время игры в баскетбол
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Одессе полицейские начали расследование по факту смерти 15-летнего парня во время игры в баскетбол вчера, 30 мая, на одной из спортивных площадок на проспекте Академика Глушко. Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции № 1, передает УНН.
Детали
По словам очевидцев, во время игры в баскетбол подросток упал и начал задыхаться. Врачи "скорой", которых они вызвали, пытались реанимировать парня, но безрезультатно, сообщили в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.
Что было ранее
Накануне одесский юморист, кандидат на должность городского головы Одессы от партии "Слуга народа" Олег Филимонов сообщил, что 30 мая умер его 15-летний внук. "Сегодня (30 мая - ред.) в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер", - написал артист.
Он добавил, что "скорая" пыталась реанимировать парня в течение 45 минут, но не получилось. Филимонов отметил, что в августе его внуку исполнилось бы 16 лет.