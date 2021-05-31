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Після повідомлень про смерть онука Філімонова поліція розпочала розслідування трагедії під час гри у баскетбол

Київ • УНН

 • 27067 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. В Одесі поліцейські розпочали розслідування за фактом смерті 15-річного хлопця під час гри у баскетбол вчора, 30 травня, на одному зі спортивних майданчиків на проспекті Академіка Глушка. Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції № 1, передає УНН.

Після повідомлень про смерть онука Філімонова поліція розпочала розслідування трагедії під час гри у баскетбол

Деталі

Зі слів очевидців, під час гри у баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі “швидкої”, яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно, повідомили у поліції.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “природна смерть”. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

Що було раніше

Напередодні одеський гуморист, кандидат на посаду міського голови Одеси від партії "Слуга народу" Олег Філімонов повідомив, що 30 травня помер його 15-річний онук. "Сьогодні (30 травня - ред.) о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер", - написав артист.

Він додав, що "швидка" намагалася реанімувати хлопця протягом 45 хвилин, але не вийшло. Філімонов зазначив, що в серпні його онукові виповнилося б 16 років.

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