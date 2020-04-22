После перезагрузки правоохранительных органов их количество должно сократиться - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после перезагрузки правоохранительных органов государство дойдет до того, что их количество должно сократиться, чтобы они несли полную ответственность. Об этом он сказал в фильме “Год Президента Зеленского”, передает УНН.
“Я до сих пор не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов. Это значит, что у нас тоже это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Потому что когда мы вместе все собираемся, каждый руководитель того или иного правоохранительного органа, и ты спрашиваешь — „смотри, у нас там янтарь воруют, заведено уголовное дело?“, Он говорит — нет. Почему? Не моя подследственность”, — рассказал Зеленский.
Он отметил, что дальше оказывается, что подозрение выписывает другой человек, его долго не могут вручить, а потом оказывается, что суд запрещает это делать.
“Это хаос. Правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы — я уверен, что государство дойдет до того, я даже не знаю, можно ли об этом говорить, чтобы количество этих „правоохранительных ответственностей“ сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, все бандиты — они сядут в тюрьму”, — добавил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что они будут ждать результат от работы генерального прокурора Ирины Венедиктов, и если его не будет — будет третий генеральный прокурор.