После перезагрузки правоохранительных органов их количество должно сократиться - Зеленский

“Я до сих пор не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов. Это значит, что у нас тоже это сделано было для размытия ответственности. Вот и все. Потому что когда мы вместе все собираемся, каждый руководитель того или иного правоохранительного органа, и ты спрашиваешь — „смотри, у нас там янтарь воруют, заведено уголовное дело?“, Он говорит — нет. Почему? Не моя подследственность”, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что дальше оказывается, что подозрение выписывает другой человек, его долго не могут вручить, а потом оказывается, что суд запрещает это делать.

“Это хаос. Правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перезагрузим все правоохранительные органы — я уверен, что государство дойдет до того, я даже не знаю, можно ли об этом говорить, чтобы количество этих „правоохранительных ответственностей“ сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, все бандиты — они сядут в тюрьму”, — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что они будут ждать результат от работы генерального прокурора Ирины Венедиктов, и если его не будет — будет третий генеральный прокурор.