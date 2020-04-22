Зеленський: якщо Венедіктова не покаже результат - буде третій генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що вони чекатимуть на результат від роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової, і якщо його не буде - буде третій генеральний прокурор. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
“Був один генеральний прокурор - він показав результат, результат був низький. На жаль, але так і є, і треба визнавати, і це є правда. Тому звільнений той генеральний прокурор - взяли іншого. Іншу. Будемо бачити і чекати на результат. Якщо вона не покаже результат - буде третій генеральний прокурор”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Ірину Венедіктову призначили генеральним прокурором 17 березня.