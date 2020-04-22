Зеленский: если Венедиктова не покажет результат - будет третий генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что они будут ждать результат от работы генерального прокурора Ирины Венедиктовой, и если его не будет - будет третий генеральный прокурор. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.
"Был один генеральный прокурор - он показал результат, результат был низкий. Увы, но так и есть, и надо признавать, и это правда. Поэтому уволен тот генеральный прокурор - взяли другого. Другую. Будем видеть и ждать результата. Если она не покажет результат - будет третий генеральный прокурор", - сказал Зеленский.
Напомним, Ирину Венедиктову назначили генеральным прокурором 17 марта.