Після перезавантаження правоохоронних органів їх кількість має скоротитись - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після перезавантаження правоохоронних органів держава дійде до того, що їх кількість має скоротитись, щоб вони несли повну відповідальність. Про це він сказав у фільмі “Рік Президента Зеленського”, передає УНН.
“Я досі не розумію, навіщо нам стільки правоохоронних органів. Це значить, що у нас теж це зроблено було для розмиття відповідальності. Ось і все. Тому що коли ми разом всі збираємось, кожен керівник того чи іншого правоохоронного органу, і ти запитуєш — „дивись, у нас там бурштин крадуть, заведена кримінальна справа?“, він каже — ні. Чому? Не моя підслідність”, — розповів Зеленський.
Він зазначив, що далі виявляється, що підозру виписує інша людина, її довго не можуть вручити, а потім виявляється, що суд забороняє це робити.
“Це хаос. Правоохоронний хаос. Тому, коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи — я впевнений, що держава дійде до того, я навіть не знаю, чи можна про це говорити, щоб кількість цих „правоохоронних відповідальностей“ скоротилася в нашій країні. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники, авторитети, всі бандити — що вони сядуть в тюрму”, — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сказав, що вони чекатимуть на результат від роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової, і якщо його не буде — буде третій генеральний прокурор.