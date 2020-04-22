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Після перезавантаження правоохоронних органів їх кількість має скоротитись - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після перезавантаження правоохоронних органів держава дійде до того, що їх кількість має скоротитись, щоб вони несли повну відповідальність. Про це він сказав у фільмі “Рік Президента Зеленського”, передає УНН.

“Я досі не розумію, навіщо нам стільки правоохоронних органів. Це значить, що у нас теж це зроблено було для розмиття відповідальності. Ось і все. Тому що коли ми разом всі збираємось, кожен керівник того чи іншого правоохоронного органу, і ти запитуєш — „дивись, у нас там бурштин крадуть, заведена кримінальна справа?“, він каже — ні. Чому? Не моя підслідність”, — розповів Зеленський.

Він зазначив, що далі виявляється, що підозру виписує інша людина, її довго не можуть вручити, а потім виявляється, що суд забороняє це робити.

“Це хаос. Правоохоронний хаос. Тому, коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи — я впевнений, що держава дійде до того, я навіть не знаю, чи можна про це говорити, щоб кількість цих „правоохоронних відповідальностей“ скоротилася в нашій країні. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники, авторитети, всі бандити — що вони сядуть в тюрму”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сказав, що вони чекатимуть на результат від роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової, і якщо його не буде — буде третій генеральний прокурор.

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