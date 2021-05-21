После объявления перемирия между Израилем и Палестиной на Храмовой горе снова начались столкновения. Мусульмане вышли на "победный марш"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В первый день перемирия между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС на Храмовой горе в Иерусалиме начались новые протесты. Об этом пишет УНН со ссылкой на израильские СМИ.
Детали
Отмечается, что на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра после дневной пятничной молитвы группа мусульман попыталась провести "марш победы" в поддержку террористов ХАМАСа.
В полиции отмечают, что более сотни молодых мусульман бросали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом, они выкрикивали лозунги, главным из которых стал "Мы - люди Мухаммеда Дефа".
Мухаммед Деф - террорист, разыскиваемый израильскими спецслужбами, командующий военным крылом ХАМАСа, и который дважды выжил в попытках ликвидации в ходе закончившейся антитеррористической операции "Стражи стен".
Для прекращения конфликта на Храмовую гору прибыл полицейский спецназ. Всем мусульманам, которые не участвовали в беспорядках, позволили покинуть территорию. Для разгона мятежников полиция применила спецсредства.
Что было раньше
В ночь на пятницу, 21 мая, Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2 часа ночи по киевскому времени.
В результате этого, европейские авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines с 23 мая возобновляют полеты в Тель-Авив на фоне прекращения огня между Палестиной и Израилем. Между тем, украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" рассматривает возобновление рейсов с понедельника, 24 мая.