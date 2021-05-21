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The Guardian

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Після оголошення перемир'я між Ізраїлем і Палестиною на Храмовій горі знову почалися зіткнення. Мусульмани вийшли на "переможний марш"

Київ • УНН

 • 23758 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. У перший день оголошення перемир'я між Ізраїлем і радикальним угрупуванням ХАМАС на Храмовій горі в Єрусалимі почалися нові протести. Про це пише УНН з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Після оголошення перемир'я між Ізраїлем і Палестиною на Храмовій горі знову почалися зіткнення. Мусульмани вийшли на "переможний марш"

Деталі

Відзначається, що на площі між мечетями Аль-Акса і Куббат ас-Сахра після денної п'ятничної молитви група мусульман спробувала провести "марш перемоги" на підтримку терористам ХАМАСу.

У поліції зазначають, що понад сотня молодих мусульман кидали в правоохоронців каміння та пляшки із запалювальною сумішшю. При цьому, вони вигукували гасла, головним з яких став "Ми - люди Мухаммеда Дефа".

Мухаммед Деф - терорист, який розшукується ізраїльськими спецслужбами, командувач військовим крилом ХАМАСу, і який двічі вижив в спробах ліквідації в ході антитерористичної операції "Вартові стін", що закінчилася.

Для припинення конфлікту на Храмову гору прибув поліцейські спецпризначенці. Всім мусульманам, які не брали участь у заворушеннях, дали можливість покинути територію. Для розгону бунтівників поліція застосувала спецзасоби.

Що було раніше

У ніч на п'ятницю, 21 травня, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС погодилися ввести режим припинення вогню, який набув чинності о 2 годині ночі за київським часом.

В результаті цього, європейські авіакомпанії Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines з 23 травня відновлюють польоти до Тель-Авіва на тлі припинення вогню між Палестиною та Ізраїлем. Тим часом, українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розглядає відновлення рейсів з понеділка, 24 травня.

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