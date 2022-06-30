После новостей со Змеиного: Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня можно сказать о том, что Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, после новостей о том, что россияне сбежали с острова Змеиный, пишет УНН.
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"Могу только добавить к этим действительно хорошим новостям. Что сегодня мы можем, по крайней мере, на этот час, надеюсь, такая ситуация не изменится, сказать о том, что Одесщина, Одесская область, полностью освобождена от российских оккупантов. Напомню, что остров Змеиный, известная Змиибаевка, это поселок Белый Измаильского района Одесской области", - отметил Братчук.
Ранее
Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.
Сегодня минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".