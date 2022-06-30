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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Після новин зі Зміїного: Одещина повністю звільнена від російських окупантів - спікер ОВА

Після новин зі Зміїного: Одещина повністю звільнена від російських окупантів - спікер ОВА

Київ • УНН

 • 107706 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні можна сказати про те, що Одеська область повністю звільнена від російських окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, після новин про те, що росіяни втекли з острова Зміїний, пише УНН.

Цитата

"Можу лише додати до цих дійсно гарних новин. Що сьогодні ми можемо, принаймні на цю годину, сподіваюсь, така ситуація не зміниться, сказати про те, що Одещина, Одеська область, повністю звільнена від російських окупантів. Нагадаю, що острів Зміїний, відома Зміїбаївка, це селище Біле Ізмаїльського району Одеської області", - зазначив Братчук.

Раніше

Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.

Сьогодні міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Українські Національні Новини

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