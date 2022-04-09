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После критики у Обрана заявили, что он осуждает убийство людей в Буче

Киев • УНН

 • 140117 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осуждает резню в Буче и полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Берталан Хаваси, передает УНН со ссылкой на Telex.

После критики у Обрана заявили, что он осуждает убийство людей в Буче

По словам Хаваси, Виктор Орбан также ясно дал понять на международной пресс-конференции в среду, что это война, начатая русскими, они напали на Украину, и это агрессия.

Цитата

"Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А из всех зверств я считаю, что все они должны быть расследованы, (...) во всяком случае гражданское население должно быть защищено любой ценой, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", — привел слова Обрана Хаваси.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что глава правительства одной из стран Евросоюза требовал доказательства того, что военные преступления в Буче, где рашисты убили сотни мирных граждан, не были постановкой.

СМИ пишут, что это был Орбан.

В скорее вице-премьер правительства Польши и лидер крайне правой партии “Закон и справедливость” Ярослав Качинский заявил, что Польша не может сотрудничать с Венгрией, пока позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно войны в Украине, которую развязала рф, не изменится.

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