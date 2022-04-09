Из-за позиции Орбана по Украине: Польша замораживает отношения с Венгрией

Цитата

"Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу",- сказал Качинский.

Детали

Качинский добавил, что Польша не может сотрудничать с Венгрией, как до сих пор пока позиция Орбана не изменится.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что глава правительства одной из стран Евросоюза требовал доказательства того, что военные преступления в Буче, где рашисты убили сотни мирных граждан, не были постановкой.

СМИ пишут, что это был Орбан.

Добавим

Переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в среду заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "дурная привычка" - указывать людям, что делать.

Ранее сегодня стало известно, что министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины из-за реакции на позицию Будапешта относительно войны рф против Украины.