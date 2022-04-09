Через позицію Орбана щодо України: Польща заморожує відносини з Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Польща не може співпрацювати з Угорщиною, поки позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні, яку розв'язала рф, не зміниться. Про це заявив віце-прем'єр уряду Польщі та лідер крайньої правої партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський, передає УНН з посиланням на Plus Radio.
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"Коли Орбан каже, що не може бачити, що сталося в Бучі, йому треба порадити звернутися до офтальмолога", - сказав Качинський.
Деталі
Качинський додав, що Польща не може співпрацювати з Угорщиною як досі, поки позиція Орбана не зміниться.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що глава уряду однієї з країн Євросоюзу вимагав докази того, що військові злочини в Бучі, де рашисти вбили сотні мирних громадян, не були постановкою.
ЗМІ пишуть, що це був Орбан.
Додамо
Переобраний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції заявив, що у президента України Володимира Зеленського є "погана звичка" - вказувати людям, що робити.
Раніше сьогодні стало відомо, що Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через реакцію на позицію Будапешта щодо війни рф проти України.