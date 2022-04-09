Після критики у Обрана заявили, що він засуджує вбивство людей у Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засуджує різанину в Бучі і повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винуватців кровопролиття. Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Берталан Хавасі, передає УНН з посиланням на Telex.
За словами Хавасі, Віктор Орбан також ясно дав зрозуміти на міжнародній пресконференції в середу, що це війна, розпочата росіянами, вони напали на Україну, і це агресія.
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"Це спільна позиція Європейського Союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. А щодо усіх звірств я вважаю, що всі вони повинні бути розслідувані, (...) у всякому разі цивільне населення повинно бути захищене будь-якою ціною, а жорстоке поводження з цивільним населенням повинно бути засуджено найрішучішим чином, і такі випадки повинні бути розслідувані. Ми хочемо незалежного і неупередженого розслідування", - навів слова Обрана Хавасі.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що глава уряду однієї з країн Євросоюзу вимагав докази того, що військові злочини в Бучі, де рашисти вбили сотні мирних громадян, не були постановкою.
ЗМІ пишуть, що це був Орбан.
Раніше віце-прем'єр уряду Польщі і лідер вкрай правої партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща не може співпрацювати з Угорщиною, поки позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні, яку розв'язала рф, не зміниться.