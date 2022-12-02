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После Кременной следующим деоккупированным городом может быть Рубежное – Гайдай

После Кременной следующим деоккупированным городом может быть Рубежное – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Российские оккупанты понимают, что Кременную в Луганской области они не удержат, а после нее следующим деоккупированным городом может стать Рубежное. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

"Действительно, наши войска уже достаточно близко возле Кременной. Очень надеюсь, что в ближайшее время ВСУ порадуют нас хорошими новостями. Благодаря погоде так же. Я уверен, что россияне четко понимают, что в принципе Кременную они не удержат. Есть признаки, что они это понимают – возле Старобельска строят мощную вторую линию обороны. То есть четко понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована", – рассказал Гайдай.

По его словам, после деоккупации Кременной Рубежное может стать следующим освобожденным городом, потому что россияне не смогут там долго обороняться из-за разрушенного состояния населенного пункта.

Кроме того, продвижение будет происходить быстрее, потому что дороги промерзли, добавил глава ОВА.

Напомним

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ вплотную подошли к Кременной и держат оборону на Донецком направлении.

Российские военные возводят фортификационные сооружения недалеко от Бахмута Донецкой области.

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