ЗСУ впритул підійшли до Кремінної та тримають оборону на Донецькому напрямку – Гайдай

Деталі

Так, на напрямі Сватово-Кремінна ЗСУ просуваються вперед. За словами Гайдая, українській армії вдалося впритул підійти до міста Кремінна.

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“На напрямку Сватове та Кремінна ЗСУ просуваються вперед… Ми знаходимося за кілька кілометрів від Кремінної. Дуже важко, звичайно, дається кожен метр землі, бо росіяни величезну кількість техніки привезли туди. Був у них час, щоб підготуватися, замінувати дороги, мости, будинки, все заміновано. Там різні підрозділи – і “кадировці”, “днр”, “лнр”, свіжі мобілізовані з росії, і так звані, “вагнерівці””, – сказав Гайдай.

Водночас, на Донецькому напрямку ситуація складніша. Зокрема, ЗСУ, спільно з підрозділами Національної гвардії України, тримають оборону в населеному пункті Білогорівка. Росіяни намагаються прорвати лінію оборони та захопити цей н.п.

“Крім того, в районі Старобільська знаходяться останні не боєздатні, не озброєні підрозділи росії – це ті десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку. Нині вони роблять другу лінію оборони. Це все в логістичному центрі Луганської області, в районі Старобільська”, – додав Гайдай.

Доповнення

У Генштабі заявили, що на сході України протягом тижня відбулося 419 бойових зіткнень із російськими загарбниками, тут очікується продовження ворожого наступу.

Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.