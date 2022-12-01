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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЗСУ впритул підійшли до Кремінної та тримають оборону на Донецькому напрямку – Гайдай

ЗСУ впритул підійшли до Кремінної та тримають оборону на Донецькому напрямку – Гайдай

Київ • УНН

 • 1063212 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Збройні Сили України впритул підійшли до Кремінної на Луганщині, і тримають оборону на Донецькому напрямку. Про оперативну обстановку на Донбасі в ефірі телеканалу Freedom розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Деталі

Так, на напрямі Сватово-Кремінна ЗСУ просуваються вперед. За словами Гайдая, українській армії вдалося впритул підійти до міста Кремінна.

Цитата

“На напрямку Сватове та Кремінна ЗСУ просуваються вперед… Ми знаходимося за кілька кілометрів від Кремінної. Дуже важко, звичайно, дається кожен метр землі, бо росіяни величезну кількість техніки привезли туди. Був у них час, щоб підготуватися, замінувати дороги, мости, будинки, все заміновано. Там різні підрозділи – і “кадировці”, “днр”, “лнр”, свіжі мобілізовані з росії, і так звані, “вагнерівці””, – сказав Гайдай.

Водночас, на Донецькому напрямку ситуація складніша. Зокрема, ЗСУ, спільно з підрозділами Національної гвардії України, тримають оборону в населеному пункті Білогорівка. Росіяни намагаються прорвати лінію оборони та захопити цей н.п.

“Крім того, в районі Старобільська знаходяться останні не боєздатні, не озброєні підрозділи росії – це ті десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку. Нині вони роблять другу лінію оборони. Це все в логістичному центрі Луганської області, в районі Старобільська”, – додав Гайдай.

Доповнення

У Генштабі заявили, що на сході України протягом тижня відбулося 419 бойових зіткнень із російськими загарбниками, тут очікується продовження ворожого наступу.

Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.

Українські Національні Новини

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