ВСУ вплотную подошли к Кременной и держат оборону на Донецком направлении – Гайдай

Детали

Так, на направлении Сватово-Кременная ВСУ продвигаются вперед. По словам Гайдая, украинской армии удалось вплотную подойти к городу Кременная.

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“На направлении Сватово и Кременная ВСУ продвигаются вперед…Мы находимся в нескольких километрах от Кременной. Очень тяжело, конечно, дается каждый метр земли, потому что россияне огромное количество техники туда привезли. Было у них время, чтобы подготовиться, заминировать дороги, мосты, здания, все заминировано. Там разные подразделения – и “кадыровцы”, “днр”, “лнр”, свежие мобилизованные из россии, и так называемые, “вагнеровцы””, – сказал Гайдай.

В то же время, на Донецком направлении ситуация сложнее. В частности, ВСУ, совместно с подразделениями Национальной гвардией Украины, держат оборону в населенном пункте Белогоровка. Россияне пытаются прорвать линию обороны и захватить данный н.п.

“Кроме того, в районе Старобельска находятся последние не боеспособные, не вооруженные подразделения рф – это те десантники, которых перебросили с Херсонского направления. Сейчас они делают вторую линию обороны. Это все в логистическом центре Луганской области, в районе Старобельска”, – добавил Гайдай.

Дополнение

В Генштабе заявили, что на востоке Украины в течение недели произошло 419 боевых столкновений с российскими захватчиками, здесь ожидается продолжение вражеского наступления.

Российские военные возводят фортификационные сооружения недалеко от Бахмута Донецкой области.