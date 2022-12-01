Російські окупанти будують фортифікаційні споруди біля Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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"Фортифікаційні споруди російських військ в районі Володимирівки. Селище неподалік Бахмуту Донецької області нині перебуває під російською окупацією", - йдеться в повідомленні.
Також уточнюється, що фотографії споруд виданню надали військові Збройних сил України.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.