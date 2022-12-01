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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32657 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Російські окупанти будують фортифікаційні споруди біля Бахмута

Російські окупанти будують фортифікаційні споруди біля Бахмута

Київ • УНН

 • 1638547 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата

"Фортифікаційні споруди російських військ в районі Володимирівки. Селище неподалік Бахмуту Донецької області нині перебуває під російською окупацією", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що фотографії споруд виданню надали військові Збройних сил України.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.

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