Російські окупанти будують фортифікаційні споруди біля Бахмута

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"Фортифікаційні споруди російських військ в районі Володимирівки. Селище неподалік Бахмуту Донецької області нині перебуває під російською окупацією", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що фотографії споруд виданню надали військові Збройних сил України.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.