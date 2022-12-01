Российские оккупанты строят фортификационные сооружения возле Бахмута

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"Фортификационные сооружения российских войск в районе Владимировки. Поселок недалеко от Бахмута Донецкой области сейчас находится под российской оккупацией", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что фотографии построек изданию предоставили военные Вооруженных сил Украины.

Напомним

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что происходит под Бахмутом Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой: российские оккупанты кладут как "мясо" сотни рашистов в надежде ослабить украинскую оборону.