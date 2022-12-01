Генштаб ожидает продолжения наступления оккупантов на двух направлениях на востоке

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"Всего в течение недели… на востоке нашего государства произошло 419 боевых столкновений, враг поразил более 560 объектов гражданской инфраструктуры. Мы ожидаем, что противник в дальнейшем продолжит введение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - рассказал Громов.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что происходит под Бахмутом Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой: российские оккупанты кладут как "мясо" сотни рашистов в надежде ослабить украинскую оборону.

Российские военные возводят фортификационные сооружения недалеко от Бахмута Донецкой области.