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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26057 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Генштаб очікує продовження наступу окупантів на двох напрямках на сході

Генштаб очікує продовження наступу окупантів на двох напрямках на сході

Київ • УНН

 • 663137 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. На сході України протягом тижня відбулося 419 бойових зіткнень з російськими загарбниками, тут очікується продовження ворожого наступу. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Загалом протягом тижня… на сході нашої держави відбулося 419 бойових зіткнень, ворог уразив понад 560 об'єктів цивільної інфраструктури. Ми очікуємо, що противник надалі продовжить введення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках», - розповів Громов.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.

Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.

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