Генштаб очікує продовження наступу окупантів на двох напрямках на сході

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«Загалом протягом тижня… на сході нашої держави відбулося 419 бойових зіткнень, ворог уразив понад 560 об'єктів цивільної інфраструктури. Ми очікуємо, що противник надалі продовжить введення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках», - розповів Громов.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що відбувається під Бахмутом Донецької області, який називають чи не найгарячішою точкою: російські окупанти кладуть як "м'ясо" сотні рашистів у надії послабити українську оборону.

Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.