Після Кремінної наступним деокупованим містом може бути Рубіжне – Гайдай

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"Дійсно, наші війська вже достатньо близько біля Кремінної. Дуже сподіваюсь, що найближчим часом ЗСУ потішать нас гарними новинами. Завдяки погоді так само. Я впевнений, що росіяни чітко розуміють, що в принципі Кремінну вони не втримають. Є ознаки, що вони це розуміють – біля Старобільська будують потужну другу лінію оборони. Тобто чітко розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована", – розповів Гайдай.

За його словами, після деокупації Кремінної Рубіжне може стати наступним звільненим містом, бо росіяни не зможуть там довго оборонятися через зруйнований стан населеного пункту.

Окрім того, просування відбуватиметься швидше, тому що дороги промерзли, додав голова ОВА.

Нагадаємо

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ впритул підійшли до Кремінної і тримають оборону на Донецькому напрямку.

Російські військові зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.