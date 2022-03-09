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Пиратский захват: оккупанты ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь

Пиратский захват: оккупанты ведут спасательное судно "Сапфир" в Севастополь

Киев • УНН

 • 91614 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Гражданское спасательное судно "Сапфир" российские оккупанты транспортируют в порт оккупированного Севастополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

О захвате сообщил капитан "Сапфира". Ему разрешили связаться с администрацией морских портов Украины.

Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами".

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал":

"Вами незаконно захвачено украинское спасательное судно "Сапфир", которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконные. Это проявление слабости, и классифицируется это как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда".

Добавим

Гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Оно предназначено для патрулирования в открытом море, спасения судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим. На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

Действия российских оккупантов квалифицируют исключительно как пиратство. Это прямое нарушение норм международного морского права и международных конвенций безопасности мореплавания.

Напомним

26 февраля группа кораблей ВМС РФ захватила судно "Сапфир", которое отправилось на остров Змеиный с гуманитарной миссией.

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