Піратське захоплення: окупанти ведуть рятувальне судно "Сапфір" до Севастополя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Цивільне рятувальне судно "Сапфір" російські окупанти транспортують в порт окупованого Севастополя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Про захоплення повідомив капітан "Сапфіру". Йому дозволили зв’язатися з адміністрацією морських портів України.
Капітан повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами".
Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал":
"Вами незаконно захоплено українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості, і класифікується це як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи".
Додамо
Цивільне рятувальне судно "Сапфір" знаходиться на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку суден, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей і надання медичної допомоги постраждалим. На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.
Дії російських окупантів кваліфікують виключно як піратство. Це пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.
Нагадаємо
26 лютого група кораблів ВМС РФ захопила судно “Сапфір”, яке вирушило до острова Зміїний з гуманітарною місією.