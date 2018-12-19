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Украинца с захваченного пиратами судна Pomerania Sky освободили

Киев • УНН

 • 12718 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Нигерийские пираты, в конце октября 2018 года захватили судно Pomerania Sky с гражданином Украины на борту, освободили экипаж судна. Об этом передает УНН со ссылкой на министерство иностранных дел Польши.

Украинца с захваченного пиратами судна Pomerania Sky освободили

"Члены экипажа судна Pomerenia Sky, похищенного в конце октября 2018 года у побережья Нигерии, были освобождены. Все моряки, включая восемь поляков, находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Польши поблагодарило судовладельца и его коллег и консультантов за профессиональное управление этим сложным делом. Также поблагодарило за помощь власти Нигерии.

"В начале этим вопросом занималась межведомственная группа во главе с заместителем министра иностранных дел, и мы рады, что освобождение произошло до Рождества", - добавили в ведомстве.

Напомним, у побережья Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с гражданами Польши и гражданином Украины на борту.

Украинские Национальные Новости

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