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Нігерійські пірати захопили судно з українцем на борту - ЗМІ

Нігерійські пірати захопили судно з українцем на борту - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з громадянами Польщі та громадянином України на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wiadomosci.

"Біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з громадянами Польщі та громадянином України. Захоплення відбулося у суботу о 4 ранку у 60 милях від узбережжя. Корабель йшов з Анголи. На борту 11 осіб: 8 поляків, один українець та два філіппінці", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, викрадений у Нігерії український моряк повертається додому.

Нагадаємо, 22 вересня у територіальних водах Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus, одним з яких був українець. У морській поліції Нігерії сказали, що не знали про викрадення і будуть розслідувати цей інцидент.

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