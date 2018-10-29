Нигерийские пираты захватили судно с украинцем на борту - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. У побережья Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с гражданами Польши и гражданином Украины на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wiadomosci.
"У побережья Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с гражданами Польши и гражданином Украины. Захват произошел в субботу в 4 утра в 60 милях от побережья. Корабль шел из Анголы. На борту 11 человек: 8 поляков, один украинец и два филиппинца", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, похищенный в Нигерии украинский моряк возвращается домой.
Напомним, 22 сентября в территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, одним из которых был украинец. В морской полиции Нигерии сказали, что не знали о похищении и будут расследовать этот инцидент.
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