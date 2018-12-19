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Українця з захопленого піратами судна Pomerania Sky звільнили

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Нігерійські пірати, які в кінці жовтня 2018 року захопили судно Pomerania Sky з громадянином України на борту, звільнили екіпаж судна. Про це передає УНН з посиланням на дані міністерства закордонних справ Польщі.

Українця з захопленого піратами судна Pomerania Sky звільнили

"Члени екіпажу судна Pomerenia Sky, викраденого в кінці жовтня 2018 року біля узбережжя Нігерії, були звільнені. Всі моряки, включаючи вісім поляків, перебувають у безпечному місці і чекають повернення в свої сім'ї", - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Польщі подякувало судновласнику та його колегам та консультантам за професійне управління цією складною справою. Також подякувало за допомогу владі Нігерії.

"На початку цим питанням займалася міжвідомча група на чолі з заступником міністра закордонних справ, і ми раді, що звільнення відбулося до Різдва", - додали у відомстві.

Нагадаємо, біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з громадянами Польщі та громадянином України на борту.

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