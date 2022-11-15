PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн гривен налогов в 2022 году

Компания PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать экономику Украины, платить налоги и обязательные платежи, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны россии против Украины. Общая сумма поступлений от компании с начала 2022 года составляет 169,7 млн грн. В налоговые вычеты вошли, в том числе: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

«PIN-UP Ukraine – один из ключевых налогоплательщиков среди операторов легального игорного бизнеса Украины. Благодаря стабильной работе компании во время войны, мы продолжаем свою деятельность и своевременно платим все необходимые платежи в бюджет Украины. Для нас важно соблюдать выполнение налоговых обязательств, поскольку честная уплата налогов является основой наполнения государственного бюджета. PIN-UP Ukraine и дальше будет делать все от нее зависящее для поддержки экономики Украины», – прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

PIN-UP Ukraine – украинская компания, в 2021 году получившая лицензию на деятельность онлайн-казино. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.