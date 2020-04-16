Пылевая буря в Киеве: повышения уровня загрязнения воздуха не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве не зафиксировали повышения уровня загрязнения воздуха. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сказала начальник отдела информации о состоянии окружающей среды Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Ираида Колесник.
“Не фиксировали превышения допустимых концентраций. Все в пределах нормы. Сильный такой ветер, все раздувает", - отметила Колесник.
По ее словам, повышения уровня загрязнения не фиксировали ни вчера, ни позавчера.
"На наших постах пока, во всяком случае, в лаборатории, данных не давали о повышенном уровне загрязнений”, - сказала Колесник.
По данным Укргидрометцентра, 16 апреля после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая.
Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.
Напомним, Киев накрыла пылевая буря.