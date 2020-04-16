Пилова буря в Києві: підвищення рівня забруднення повітря не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві не зафіксували підвищення рівня забруднення повітря. Про це в коментарі кореспонденту УНН сказала начальник відділу інформації про стан навколишнього середовища Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Іраїда Колесник.
"Не фіксували перевищення допустимих концентрацій. Все в межах норми. Сильний такий вітер, все роздуває", - зазначила Колесник.
За її словами, підвищення рівня забруднення не фіксували ні вчора, ні позавчора.
"На наших постах поки, в будь-якому разі, в лабораторії, даних не давали про підвищений рівень забруднень", - сказала Колесник.
За даними Укргідрометцентру, 16 квітня після обіду в Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/с. Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька.
Таке погодне явище обумовлено змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія грунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північний вітер.
Нагадаємо, Київ накрила пилова буря.