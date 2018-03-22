Файеры возле ратуши во Львове: горсовет принял использование красно-черного флага
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня во время сессии Львовского городского совета депутаты поддержали постановление "Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города Львова". Постановление, в частности, предусматривает, что в определенные исторические даты национально-освободительной борьбы красно-черный флаг будет использоваться наравне с сине-желтым. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.
За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов. Они утвердили 9 памятных дат в истории национально-освободительной борьбы украинского народа. Именно в эти дни официально должен вывешиваться красно-черный флаг возле госучреждений.
Пикет националистов возле львовской Ратуши завершился.
"Наши требования выполнены. Очень важно, что депутаты таки услышали людей. Теперь красно-черный флаг, символ борьбы за свободу Украины, будет развеваться рядом с сине-желтым флагом", - рассказал активист, один из организаторов акции Святослав Серый.
Кроме того, в конце пикета активисты жгли файеры.
Напомним, 22 марта во Львове прошел пикет, организованный представителями националистических организаций с требованием официально признать во Львове красно-черный флаг.