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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 5557 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12581 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59086 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71799 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 06:48 • 108966 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116443 просмотра

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Файеры возле ратуши во Львове: горсовет принял использование красно-черного флага

Файеры возле ратуши во Львове: горсовет принял использование красно-черного флага

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня во время сессии Львовского городского совета депутаты поддержали постановление "Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города Львова". Постановление, в частности, предусматривает, что в определенные исторические даты национально-освободительной борьбы красно-черный флаг будет использоваться наравне с сине-желтым. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов. Они утвердили 9 памятных дат в истории национально-освободительной борьбы украинского народа. Именно в эти дни официально должен вывешиваться красно-черный флаг возле госучреждений.

Пикет националистов возле львовской Ратуши завершился.

"Наши требования выполнены. Очень важно, что депутаты таки услышали людей. Теперь красно-черный флаг, символ борьбы за свободу Украины, будет развеваться рядом с сине-желтым флагом", - рассказал активист, один из организаторов акции Святослав Серый.

Кроме того, в конце пикета активисты жгли файеры.

Напомним, 22 марта во Львове прошел пикет, организованный представителями националистических организаций с требованием официально признать во Львове красно-черный флаг.

Украинские Национальные Новости

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