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Фаєри біля ратуші у Львові: міськрада ухвалила використання червоно-чорного прапора

Фаєри біля ратуші у Львові: міськрада ухвалила використання червоно-чорного прапора

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні під час сесії Львівської міської ради депутати підтримали ухвалу "Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста Львова". Ухвала, зокрема, передбачає, що у визначені історичні дати національно-визвольної боротьби червоно-чорний прапор буде використовуватися на рівні з синьо-жовтим. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

За відповідне рішення проголосували 59 депутатів. Вони затвердили 9 пам’ятних дат в історії національно-визвольної боротьби українського народу. Саме в ці дні офіційно має вивішуватись червоно-чорний стяг біля держустанов.

Пікет націоналістів біля львівської Ратуші завершився.

"Наші вимоги виконано. Дуже важливо, що депутати таки почули людей. Відтепер червоно-чорний прапор, символ боротьби за волю України, буде майоріти поруч з синьо-жовтим стягом", - розповів активіст, один з організаторів акції Святослав Сірий.

Крім того, у кінці пікету активісти палили фаєри.

Нагадаємо, 22 березня у Львові пройшов пікет, організований представниками націоналістичних організацій, з вимогою офіційно визнати у Львові червоно-чорний прапор.

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