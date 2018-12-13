Подземный страйк: львовским горнякам пообещали выплатить зарплату

"Горняки шахты "Лесная" ГП "Львовуголь", которые трое суток оставались под землей, – выехали на поверхность вчера в 22:00. Генеральный директор и администрация шахты убедили шахтеров в том, что не позднее пятницы будет погашена задолженность за октябрь. На сегодня задолженность еще за октябрь составляет 57 млн грн", – написал Волынец.

Напомним, подземный протест горняков шахты "Лесная" во Львовской области начался в понедельник, 10 декабря. Шахтеры протестуют из-за задолженности по зарплате. Впоследствии 10 горняков вывели на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Кроме того, шахтеры также готовятся к перекрытию пограничного перехода с Польшей в районе Равы-Русской.