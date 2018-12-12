Підземний страйк: десятьох гірників підняли з шахти через погане самопочуття
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Цієї ночі 10 гірників шахти "Лісова", які вийшли на підземний протест через заборгованість із зарплати, вивели на поверхню через погіршення стану здоров’я. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"Станом на сьогодні, у копальні на глибині 540 метрів залишаються 78 гірників. Упродовж ночі 10 шахтарів вивезли на поверхню через погіршення стану здоров’я", – проінформував Волинець, посилаючись на голову Первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" Мирославу Кафтан.
За словами Волинця, шахтарі чотирьох змін усі ці дні знаходяться на поверхні шахти. Вночі сплять на місцях, в нарядних та бані.
"Прямо зараз гірники рухаються від шахти до центральної площі міста Червонограда (Відстань 8 км). Після проведення мітингу на площі вони повернуться на територію шахти", – додав голова профспілки.
Зазначимо, що шахтарі також готуються до перекриття прикордонного переходу з Польщею в районі Рави-Руської.
Нагадаємо, підземний протест гірників шахти "Лісова" у Львівській області почався у понеділок, 10 грудня. Шахтарі протестують через заборгованість із зарплати.