Подземный страйк: десять горняков подняли из шахты из-за плохого самочувствия
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Этой ночью 10 горняков шахты "Лесная", которые вышли на подземный протест из-за задолженности по зарплате, вывели на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.
"По состоянию на сегодня, в шахте на глубине 540 метров остаются 78 горняков. В течение ночи 10 шахтеров вывезли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья", – проинформировал Волынец, ссылаясь на главу Первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" Мирославу Кафтан.
По словам Волынца, шахтеры четырех смен все эти дни находятся на поверхности шахты. Ночью спят на местах, в нарядных и бани.
"Прямо сейчас горняки движутся от шахты до центральной площади города Червонограда (Расстояние 8 км). После проведения митинга на площади они вернутся на территорию шахты", – добавил глава профсоюза.
Отметим, что шахтеры также готовятся к перекрытию пограничного перехода с Польшей в районе Равы-Русской.
Напомним, подземный протест горняков шахты "Лесная" во Львовской области начался в понедельник, 10 декабря. Шахтеры протестуют из-за задолженности по зарплате.