Майже сто львівських шахтарів влаштували підземний протест
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Гірники шахти "Лісова" у Львівській області проводять акцію протесту під землею, через заборгованість із зарплати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"Гірники шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля", відпрацювавши другу зміну, залишилися під землею. Вимога тільки одна – погасити заборгованість із заробітної плати, адже шахтарям ще за жовтень виплатили менше половини... Не виключено, що до них приєднаються гірники з третьої та четвертої змін. З першої зміни під землею залишилося 45 шахтарів, а з третьої зміни до них приєдналися ще 78 гірників", – написав Волинець.
За словами голова Регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників України м. Червонограда Віталія Оніжука, наразі під землею залишаються 97 гірників.
Нагадаємо, гірняки чотирьох шахт та структурних підрозділів ПАТ "Лисичанськвугілля" 19 жовтня розпочали протест у шахті, під землею. Їх вимога – виплатити борг по зарплаті. Через невиплату гірникам зарплат відкрили кримінальне провадження.