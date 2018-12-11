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Почти сто львовских шахтеров устроили подземный протест

Киев • УНН

 • 10467 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Горняки шахты "Лесная" во Львовской области проводят акцию протеста под землей, из-за задолженности по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

Почти сто львовских шахтеров устроили подземный протест

"Горняки шахты "Лесная" ГП "Львовуголь", отработав вторую смену, остались под землей. Требование только одно – погасить задолженность по заработной плате, ведь шахтерам еще за октябрь выплатили меньше половины... Не исключено, что к ним присоединятся горняки из третьей и четвертой смен. С первой смены под землей остались 45 шахтеров, а с третьей смены к ним присоединились еще 78 горняков", – написал Волынец.

По словам главы регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины г. Червоноград Виталия Онижука, пока под землей остаются 97 горняков.

Напомним, горняки четырех шахт и структурных подразделений ПАО "Лисичанскуголь" 19 октября начали протест в шахте, под землей. Их требование – выплатить долг по зарплате. Из-за невыплаты горнякам зарплат открыли уголовное производство.

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