Підземний страйк: львівським гірникам пообіцяли виплатити зарплату
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Гірники шахти "Лісова" у Львівській області завершили протест у шахті, під землею. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"Гірники шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля", які три доби залишалися під землею, – виїхали на поверхню вчора о 22:00. Генеральний директор та адміністрація шахти переконали шахтарів в тому, що не пізніше п’ятниці буде погашена заборгованість за жовтень. Станом на сьогодні, заборгованість ще за жовтень складає 57 млн грн", – написав Волинець.
Нагадаємо, підземний протест гірників шахти "Лісова" у Львівській області почався у понеділок, 10 грудня. Шахтарі протестують через заборгованість із зарплати. Згодом 10 гірників вивели на поверхню через погіршення стану здоров’я. Крім того, шахтарі також готуються до перекриття прикордонного переходу з Польщею в районі Рави-Руської.