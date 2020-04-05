Подземный пожар в центре Киева: без света остались около 80 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В связи с подземным пожаром в центре Киева от электроснабжения частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный - примерно 80 домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
"Почти всю ночь столичные спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике. Кабельное оборудование (380 В) находится под напряжением, что значительно осложнило работы по ликвидации возгорания", - написал Кличко.
Он также добавил, что пожар уже локализован порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над ее ликвидацией. Причины возгорания устанавливаются.
"Частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. Примерно 80 домов", - сообщил городской голова.
Напомним, на столичном Крещатике в подземном коллекторе вспыхнул пожар.