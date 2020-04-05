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Підземна пожежа у центрі Києва: без світла залишились близько 80 будинків

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У зв'язку із підземною пожежею у центрі Києва від електропостачання частково відключені вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний - приблизно 80 будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

"Майже всю ніч столичні рятувальники гасили пожежу електричного обладнання в кабельному тунелі на Хрещатику. Кабельне обладнання (380 В) знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботи з ліквідації займання", - написав Кличко.

Він також додав, що пожежу вже локалізували порошковим стволом, але столичні рятувальники та комунальні служби досі працюють над її ліквідацією. Причини загоряння встановлюють.

"Частково відключені від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний. Приблизно 80 будинків", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, на столичному Хрещатику у підземному колекторі спалахнула пожежа.

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