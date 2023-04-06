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Повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно - премьер

Киев • УНН

 • 876962 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Повышение пенсионного возраста неизбежно, заявил в четверг, 6 апреля, на внеочередном заседании правительства премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, не уточняя насколько именно необходимо повысить порог, пишет УНН со ссылкой на латвийское Delfi.

Детали

Правительство рассмотрело подготовленную Министерством финансов Программу стабильности Латвии на 2023-2026 годы, включающую микроэкономические и фискальные прогнозы.

После того, как доклад Минфина был заслушан, отдельные члены правительства начали дебаты, обсуждая экономическую ситуацию и то, как ее улучшить. На что премьер-министр заявил, что надо будет думать о повышении пенсионного возраста.

Цитата

"Неизбежным в нашей стране нужно будет шаг за шагом идти наверх. Если мы этого не делаем, то наши дети не смогут содержать нас, когда работающие уйдут на пенсию. Это неизбежные вещи, но нам нужно подготовить общество и объяснить это ему", - отметил глава правительства.

Премьер не уточнил насколько именно необходимо повысить порог. В 2023 году пенсионный возраст в Латвии составляет 64 года и шесть месяцев.

Дополнение

Пенсионная реформа во Франции всколыхнула волну протестов против плана правительства повысить пенсионный возраст до 64 лет. Противники и сторонники реформы с нетерпением ждут решения Конституционного совета относительно ее законности, назначенного на 14 апреля.

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