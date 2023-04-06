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Підвищення пенсійного віку в Латвії неминуче – прем'єр

Підвищення пенсійного віку в Латвії неминуче – прем'єр

Київ • УНН

 • 876964 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Підвищення пенсійного віку "неминуче", заявив у четвер, 6 квітня, на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, не уточнивши наскільки саме необхідно підвищити поріг, пише УНН з посиланням на латвійське Delfi.

Деталі

Уряд розглянув підготовлену Міністерством фінансів Програму стабільності Латвії на 2023-2026 роки, що включає мікроекономічні та фіскальні прогнози.

Після того, як доповідь Мінфіну була заслухана, окремі урядовці почали дебатувати, обговорюючи економічну ситуацію і те, як її покращити. На що прем’єр-міністр заявив, що треба буде думати про підвищення пенсійного віку.

Цитата

"Неминучим у нашій країні потрібно буде крок за кроком йти нагору. Якщо ми цього не робимо, то наші діти не зможуть утримувати нас, коли працюючі підуть на пенсію. Це неминучі речі, але нам потрібно підготувати суспільство і пояснити це йому", - зазначив голова уряду.

Прем'єр не уточнив наскільки саме необхідно підвищити поріг. У 2023 році пенсійний вік в Латвії становить 64 роки та шість місяців.

Доповнення

Пенсійна реформа у Франції сколихнула хвилю протестів проти плану уряду підвищити пенсійний вік до 64 років. Противники та прихильники реформи з нетерпінням чекають рішення Конституційної ради щодо її законності, призначеного на 14 квітня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон зняв дорогий годинник під час інтерв'ю про пенсійну реформу: його звинуватили в лицемірстві

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