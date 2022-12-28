Поддерживайте друг друга: Зеленский выпустил обращение о поддержке украинцев

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В начале обращения Зеленский коротко подытожил политическую деятельность Украины за день. Это визит министра обороны Франции в страну и скромно описал свое ежегодное выступление в Верховной Раде.

Большую часть своего обращения Гарант посвятил поддержке среди украинцев во время войны.



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"Что бы ни происходило и было у вас на душе, поддерживайте друг друга. Обязательно. Пожалуйста, находите время, чтобы сказать теплые слова тем, кто рядом с вами. Даже если это не близкие вам люди – просто другим украинцам Пожалуйста, находите возможность и момент, чтобы поблагодарить за работу, похвалить за то или иное усилие, за заботу... Если вы знаете, что человек ждет сына или дочь с войны, пожалуйста, уделяйте внимание: здоровайтесь, послушайте, помогайте.

Чаще обнимайте родных. Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей. Чаще радуйтесь детям", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинцы не потеряли своей человечности, хоть и пережили страшные месяцы.

"И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе", — добавил Президент.

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