Підтримуйте одне одного: Зеленський випустив звернення про підтримку серед українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогоднішнє традиційне вечірнє звернення Володимира Зеленського було неполітичне. У відеозверненні Президент більшу частину часу приділив увагу людяності та співчутті один одному, пише УНН.
Деталі
На початку звернення Зеленський коротко підсумував політичну діяльність України за день. Це візит міністра оборони Франції до країни та скромно описав свій щорічний виступ у Верховній Раді.
Більшу частину свого звернення Гарант присвятив про підтримку серед українців у час війни.
Цитата
"Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково. Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди – просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу... Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу: вітайтеся, послухайте, допомагайте.
Частіше обіймайте рідних. Частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям", — сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що українці не втратили своєї людяності, хоч і пережили страшні місяці.
"І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом", — додав Президент.
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