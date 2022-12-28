Зеленський виступив на завершальному засіданні Ради в цьому році: головне
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступив із посланням на завершальному засіданні Верховної Ради в цьому році. Про це повідомили у депутатському корпусі, передає УНН.
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“Україну ніщо не зупинить. У Чорному морі дещо поменшало флагманів. Але той сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в’їзд… якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське”, – каже Зеленський на відео, опублікованому народним депутатом Олексієм Гончаренко.
Деталі
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що окрім Президента були присутні на засіданні: уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв. Через повітряну тривогу виступ був відкладений на 1,5 години.
Також він оприлюднив головні тези з виступу.
Доповнення
Під час свого традиційного вечірнього звернення минулої доби Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступить перед Верховною Радою з щорічним посланням, де представить свій погляд на реалізацію завдань на 2023 рік.