Зеленський виступив на завершальному засіданні Ради в цьому році: головне

Цитата

“Україну ніщо не зупинить. У Чорному морі дещо поменшало флагманів. Але той сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в’їзд… якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське”, – каже Зеленський на відео, опублікованому народним депутатом Олексієм Гончаренко.

Деталі

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що окрім Президента були присутні на засіданні: уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв. Через повітряну тривогу виступ був відкладений на 1,5 години.

Також він оприлюднив головні тези з виступу.

Доповнення

Під час свого традиційного вечірнього звернення минулої доби Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступить перед Верховною Радою з щорічним посланням, де представить свій погляд на реалізацію завдань на 2023 рік.