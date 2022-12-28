До Києва прибув міністр збройних сил Франції

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"У середу, 28 грудня, до Києва прибув міністр збройних сил Себастьян Лекорню. До зустрічі зі своїм колегою, військовим міністром України, він має поїхати на тренувальний збір", - повідомляє телеканал.

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Напередодні міністр Себастьян Лекорню підтвердив свій візит до Києва та зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Перед цим міністр збройних сил Франції відвідав Варшаву.

Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.