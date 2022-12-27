Міністр оборони Франції завтра відвідає Київ і зустрінеться із Резніковим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив свій завтрашній візит до Києва та зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим, передає УНН.
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"... у середу я буду в Києві на робочій зустрічі з Олексієм Резніковим. Наша підтримка України була безперервною з початку війни", - написав у Twitter Себастьян Лекорню.
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Сьогодні Міністр оборони Франції відвідав Варшаву.
"Польща є важливим партнером Франції в рамках Європейського Союзу та НАТО", - зазначив Лекорню.
Крім того, він повідомив, що у рамках його візиту до Варшави Франція та Польща підписали угоду про продаж двох французьких супутників спостереження.
"Цей великий контракт демонструє довіру Польщі до нашої технології та промисловості", - резюмував Лекорню.
Нагадаємо
Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.