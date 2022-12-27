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Министр обороны Франции завтра посетит Киев и встретится с Резниковым

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил свой завтрашний визит в Киев и встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, передает УНН.

Цитата

"...в среду я буду в Киеве на рабочей встрече с Алексеем Резниковым. Наша поддержка Украины была непрерывной с начала войны", - написал в Twitter Себастьян Лекорню.

Добавим

Сегодня Министр обороны Франции посетил Варшаву.

"Польша является важным партнером Франции в рамках Европейского Союза и НАТО", - отметил Лекорню.

Кроме того, он сообщил, что в рамках его визита в Варшаву Франция и Польша подписали соглашение о продаже двух французских спутников наблюдения.

"Этот большой контракт демонстрирует доверие Польши к нашей технологии и промышленности", - резюмировал Лекорню.

Напомним

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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