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В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции

В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции

Киев • УНН

 • 437253 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает BFM TV, пишет УНН.

Детали

"В среду, 28 декабря, в Киев прибыл министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. До встречи со своим коллегой, военным министром Украины, он должен поехать на тренировочный сбор", - сообщает телеканал.

Дополнение

Накануне министр Себастьян Лекорню подтвердил свой визит в Киев и встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. До этого министр вооруженных сил Франции посетил Варшаву.

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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